Трамп выдвинул Ирану ультиматум из четырех пунктов.

Американский лидер подчеркнул, что Иран должен окончательно согласиться с тем, что он никогда не будет иметь ядерного оружия или бомбы. При этом условии Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для неограниченного судоходства в обоих направлениях без дополнительных сборов, передает rbc.ua

"Корабли, оказавшиеся в проливе из-за нашей удивительной и беспрецедентной морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать процесс "возвращения домой"!", - написал Трамп.

Он также добавил, что США с помощью своих подводных тральщиков уже ликвидировали многочисленные водяные мины путем детонации. Теперь Иран должен немедленно завершить устранение и подрыв оставшихся мин, которых, по словам Трампа, осталось немного.

Отдельное внимание президент США уделил ликвидации иранской ядерной инфраструктуры, которая была поражена американской авиацией почти год назад.

Речь идет об обогащенном материале, захороненном глубоко под землей под завалами горных пород.

"Обогащенный материал, который иногда называют "ядерной пылью", похороненный глубоко под землей, а на его вершине практически обвалились горы, вызванные нашим мощным бомбардировщиком B2 11 месяцев назад, будет выкопан Соединенными Штатами и уничтожен", - подчеркнул глава Белого дома.

По его словам, США и Китай являются единственными странами, которые имеют необходимые технические возможности для проведения таких работ. Операция будет проходить в тесной координации с Исламской Республикой Иран и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Трамп резюмировал, что финансовые расчеты между странами не будут осуществляться до дальнейшего сообщения, а другие, "гораздо менее важные пункты", уже согласованы.