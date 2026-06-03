Трамп: Иран отказался от создания ядерного оружия.

Об этом глава Белого дома заявил в подкасте Pod Force One, передает eurointegration.com.ua

Комментируя переговоры с Ираном, Трамп сказал, что Тегеран отказался от идеи создания ядерного оружия.

"Они уже согласились, что не будут иметь ядерного оружия. Они могут передумать, но это было главное", – заявил американский президент.

Он также сказал, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи привлечен к переговорам с США. Трамп выразил желание встретиться с ним.

"Похоже, мы вполне хорошо ладим с аятоллой. Я хотел бы с ним встретиться. Видимо, когда-нибудь я с ним встречусь", – отметил президент США.