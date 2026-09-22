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meduza.io logomeduza
22 Сентября 2026, 23:55
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Трамп и Зеленский встретились в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Трамп и Зеленский встретились в Нью-Йорке.
Трамп и Зеленский встретились в Нью-Йорке.

Перед переходом к закрытым переговорам они пообщались с прессой, передает meduza.io

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что обсудит с Зеленским ход переговоров с Россией, производство ракет-перехватчиков Patriot в Украине, а также украинские удары по российским НПЗ, которые, как вновь подчеркнул Трамп, повышают мировые цены на дизельное топливо.

Трамп, в свою очередь, не исключил повторной встречи с Владимиром Путиным, чтобы добиться российско-украинского мирного урегулирования.

«Я не знаю. Мы встречались уже на Аляске. Думаю, будет еще одна встреча. Не знаю, состоится ли она в Майами. У нас в скором времени в Майами будет большая встреча. Я думаю, что они оба хотят закончить войну, и Путин, и Зеленский», – сказал президент США.

Закрытая часть встречи Зеленского и Трампа продлилась 40 минут.

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Источник
meduza.io logomeduza
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