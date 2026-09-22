Трамп и Зеленский встретились в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
Перед переходом к закрытым переговорам они пообщались с прессой, передает meduza.io
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что обсудит с Зеленским ход переговоров с Россией, производство ракет-перехватчиков Patriot в Украине, а также украинские удары по российским НПЗ, которые, как вновь подчеркнул Трамп, повышают мировые цены на дизельное топливо.
Трамп, в свою очередь, не исключил повторной встречи с Владимиром Путиным, чтобы добиться российско-украинского мирного урегулирования.
«Я не знаю. Мы встречались уже на Аляске. Думаю, будет еще одна встреча. Не знаю, состоится ли она в Майами. У нас в скором времени в Майами будет большая встреча. Я думаю, что они оба хотят закончить войну, и Путин, и Зеленский», – сказал президент США.
Закрытая часть встречи Зеленского и Трампа продлилась 40 минут.