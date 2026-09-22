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focus.ua logofocus
22 Сентября 2026, 08:26
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Зеленский тайно встретился с главой ЦРУ Ретклиффом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Ретклиффом. Их переговоры не были анонсированы.

Зеленский тайно встретился с главой ЦРУ Ретклиффом.
Зеленский тайно встретился с главой ЦРУ Ретклиффом.

Встреча Зеленского с Ретклиффом состоялась в аэропорту Шеннон в Ирландии в понедельник, 21 сентября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомленные об этом вопросе, передает focus.ua

Один из высокопоставленных чиновников рассказал журналистам, что президент Украины пообщался с главой ЦРУ во время дозаправки самолетов. Однако оба источника отказались раскрывать подробности их разговора.

На момент публикации обе стороны официально не подтверждали встречу.

Стоит напомнить, что в конце августа Ретклифф с незапланированным визитом прибыл в Москву для переговоров в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков впоследствии заявил, что этот визит был связан "с контактами спецслужб".

Зеленский встретится с Трампом в США

Встреча Зеленского с Ретклиффом состоялась накануне анонсированных переговоров президента Украины с главой США Дональдом Трампом. Их встреча состоится 22 сентября в Нью-Йорке. Известно, что Зеленский примет участие в мероприятиях в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Накануне президент Украины заявил, что провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Зеленский говорил о том, что у них с главой Белого дома запланирована встреча, которая "может многое изменить". По словам украинского политика, приоритетом по-прежнему остается вопрос о мире.

Кроме того, Владимир Зеленский, комментируя переговорный процесс с Дональдом Трампом, заявил, что украинская сторона готова прекратить удары по российской энергетике. Однако при этом Киев надеется, что россияне в ответ перестанут наносить удары по украинской инфраструктуре и продовольственному экспорту.

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Источник
focus.ua logofocus
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