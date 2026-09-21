Зеленский и Трамп договорились о встрече в Нью-Йорке.

Президент Владимир Зеленский пообщался со своим американским визави Дональдом Трампом: они договорились о встрече в Нью-Йорке. Об этом украинский президент сообщил вечером 20 сентября в соцсетях.

По словам Зеленского, его предстоящая встреча с Трампом в Нью-Йорке "может многое изменить". Украинский президент заверил: "дипломатическая динамика есть", пишет eurointegration.com.ua

Во время разговора Зеленский поблагодарил Трампа за визит его спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

"Мы подробно обсудили существенные детали, и ребята увидели ситуацию в Украине. Мирный путь – это приоритет номер один", – отметил он.

Также Зеленский сообщил о наличии идей "относительно шагов по деэскалации и фундаментальных вопросов безопасности – энергетической, продовольственной, защиты жизни людей".

"Работаем вместе с американской командой и готовы предпринимать действительно серьезные шаги. Поблагодарил президента Америки за подписание закона Линдси Грэма. Мы все согласны: мир должен быть", – добавил украинский президент.