Трамп: Это последний шанс для Ирана подписать соглашение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть «последний шанс» заключить соглашение с Вашингтоном после отмены новых ударов и продолжения переговоров по просьбе союзников из Персидского залива.

Как отметил президент США, ему звонили из многих стран с просьбой продолжить переговоры с Ираном: "Все они хотели дать этому последний шанс. Это последний шанс", передает eurointegration.com.ua со ссылкой на cnn.com

На вопрос журналистов, чем этот случай отличается от предыдущих, учитывая, что он и раньше отменял атаки, Трамп ответил: "Я хочу предоставить им (Ирану. – прим. Ред.) все возможные шансы, прежде чем "отрубить голову".

Он убежден, что переговоры с Ираном "пройдут быстро", прогнозируя, что Ормузский пролив может быть полностью открыт уже ко вторнику в рамках того, что он считает "первой фазой" соглашения.

"Это не очень сложно", – сказал Трамп, несмотря на трудности, с которыми сталкивается администрация в попытках положить конец войне, продолжающейся уже несколько месяцев.

Он также указал, что второй этап – это денуклеаризация, которая, как он признал, "займет немного времени".