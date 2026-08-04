theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
4 Августа 2026, 12:08
5 745
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трамп: Это последний шанс для Ирана подписать соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть «последний шанс» заключить соглашение с Вашингтоном после отмены новых ударов и продолжения переговоров по просьбе союзников из Персидского залива.

Трамп: Это последний шанс для Ирана подписать соглашение.
Трамп: Это последний шанс для Ирана подписать соглашение.

Как отметил президент США, ему звонили из многих стран с просьбой продолжить переговоры с Ираном: "Все они хотели дать этому последний шанс. Это последний шанс", передает eurointegration.com.ua со ссылкой на cnn.com

На вопрос журналистов, чем этот случай отличается от предыдущих, учитывая, что он и раньше отменял атаки, Трамп ответил: "Я хочу предоставить им (Ирану. – прим. Ред.) все возможные шансы, прежде чем "отрубить голову".

Он убежден, что переговоры с Ираном "пройдут быстро", прогнозируя, что Ормузский пролив может быть полностью открыт уже ко вторнику в рамках того, что он считает "первой фазой" соглашения.

"Это не очень сложно", – сказал Трамп, несмотря на трудности, с которыми сталкивается администрация в попытках положить конец войне, продолжающейся уже несколько месяцев.

Он также указал, что второй этап – это денуклеаризация, которая, как он признал, "займет немного времени".

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте