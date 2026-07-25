25 Июля 2026, 21:15
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Трамп пошутил о выдвижении на четвертый срок
Об этом он заявил во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома.
Президент США Дональд Трамп пошутил, что намерен баллотироваться на пост главы государства в четвертый раз. Президента США цитирует Sky News.
«Я рад объявить о своем намерении — и это своего рода сенсация — баллотироваться на четвертый срок в качестве президента Соединенных Штатов», — сказал Трамп, после чего надел красную кепку с надписью Trump 2028.
Стоит отметить, что 22-я поправка к конституции гласит, что ни одно лицо не может быть избрано президентом США более чем на два срока.