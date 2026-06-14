ООН предупредила о кризисе борьбы с ВИЧ из-за Трампа.

Власти США объяснили, что делают акцент на лечении заболевания, а не на профилактике.

Глобальная профилактика ВИЧ резко сократилась на фоне масштабных сокращений иностранной помощи администрацией Дональда Трампа, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на данные Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

В отчете говорится, что число людей, получающих доконтактную профилактику ВИЧ (PrEP), сократилось на 38% в 2025 году по сравнению с 2024-м. Об этом свидетельствуют данные из 62 стран.

Как пишет WP, финансирование программ по распространению средств контрацепции в некоторых случаях было урезано более чем на 90%. Сокращение помощи, паузы и сбои в работе Агентства США по международному развитию (USAID) и программы PEPFAR также имели серьезные последствия для общественного здоровья в Африке к югу от Сахары, где сосредоточено большинство случаев СПИДа.

При этом, согласно отчету, глобальное число новых заражений ВИЧ снизилось с 2,1 млн в 2010 году до 1,2 млн в 2025-м, а число смертей от СПИДа сократилось с 1,3 млн до 570 тыс., что является самым низким показателем за последние 30 лет. Однако почти 9 млн человек остаются без лечения, а сокращение профилактики и поддерживающих услуг может привести к откату, предупреждают в UNAIDS: из 40,9 млн человек, живущих с ВИЧ, в настоящее время проходят лечение 32,1 млн.

В Государственном департаменте США заявили, что страна продолжает бороться с ВИЧ/СПИДом глобально и делает акцент на лечении, а не на профилактике, строя двусторонние соглашения для продолжения спасающей жизни помощи. В UNAIDS отметили, что программы лечения пока сохраняются благодаря усилиям доноров и местных властей, но неизвестно, как долго они продержатся.

«Без сомнения, это самый серьезный кризис в сфере борьбы с ВИЧ с тех пор, как мир объединили усилия для борьбы с этой болезнью. Сокращение бюджетов в сочетании с сужением гражданского пространства и дальнейшей криминализацией маргинализированных групп вызвали самый сильный шторм, с которым только сталкивалось наше движение», — прокомментировала отчет исполнительный директор UNAIDS Винни Бьянима.

В апреле администрация США объявила о завершении поставок медикаментов для лечения ВИЧ, малярии и туберкулеза в беднейшие страны мира. Госдепартамент разослал сотрудникам в 17 африканских странах и на Гаити предписание прекратить реализацию программы к лету 2026 года. За время работы программы с 2016 по 2024 год было поставлено лекарств более чем на $5 млрд в 90 стран, преимущественно в Африке и Азии.

Пять источников Reuters заявили, что поспешность изменений может привести к перебоям в поставках жизненно важных препаратов. Шесть собеседников агентства сообщили, что США ведут переговоры с Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией об использовании его платформы для закупок.

Прекращение централизованной системы поставок — часть реформы, которую администрация Трампа проводит под лозунгом America First Global Health Strategy. Стратегия, обнародованная в сентябре 2025 года, предусматривает отказ от работы через международные организации и частных подрядчиков.