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dw.com logodw
17 Июня 2026, 15:45
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The Bell: С нехваткой топлива столкнулись более половины регионов РФ

По данным издания, в 18 российских регионах водителям на АЗС продают не более 50 литров или одного полного бака бензина.

The Bell: С нехваткой топлива столкнулись более половины регионов РФ.
The Bell: С нехваткой топлива столкнулись более половины регионов РФ.

В части других регионов ограничения есть, но покупать можно более 50 литров топлива на машину. Серьезные ограничения затронули и оккупированные РФ регионы Украины, пишет dw.com

Помимо ограничений "частникам" на покупку бензина из-за ударов украинских БПЛА по нефтеперерабатывающей инфраструктуре в РФ, растет и оптовая цена топлива на российских биржах - от 30 до 40 процентов в зависимости от вида топлива.

По оценке проекта Energy Intelligence, из-за украинских атак в РФ сейчас простаивает почти треть российских мощностей НПЗ - 2,14 млн баррелей в день. 

Кампания Украины против российского энергетического сектора нанесла масштабный ущерб, в результате чего страна движется к худшему топливному кризису в своей истории", - отмечают аналитики.

Источник
dw.com logodw
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