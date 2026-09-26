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26 Сентября 2026, 19:00
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Таиланд планирует ввести туристический сбор в размере $13,5 в 2027 году

Власти Таиланда планируют ввести повышенный сбор для иностранных туристов в размере 450 батов (около $13,5).

Таиланд планирует ввести туристический сбор в размере $13,5 в 2027 году.
Таиланд планирует ввести туристический сбор в размере $13,5 в 2027 году.

Изначально правительство планировало ввести платеж в 300 батов ($9) для прилетающих в страну и 150 батов ($4,5) для въезжающих по суше и морю. Теперь власти обсуждают введение единого сбора в 450 батов для путешественников вне зависимости от способа въезда в страну, передает nationthailand.com

Сначала плату будут взимать с туристов, прибывающих в Таиланд на самолете. Потом механизм распространят на тех, кто пересекает границу по суше или воде. Налог только с авиапассажиров может принести за год свыше 12 млрд батов (около $360 млн) в Фонд развития туризма страны, считают авторы инициативы. После полного запуска механизма — до 15 млрд батов ($450 млн).

«Собранные средства пойдут на модернизацию туристической инфраструктуры Таиланда и повышение стандартов безопасности, что поможет сектору развиваться, не полагаясь полностью на государственный бюджет»,— заявили в департаменте по связям с общественностью Таиланда.

Начать взимать плату планируют с первого квартала 2027 года. Пока этот проект проходит общественное обсуждение, которое завершится 28 сентября. Затем документ рассмотрит Национальный комитет по туристической политике и правительство.

Прежде Таиланд сократил сроки безвизового пребывания до 30 дней для туристов из 60 стран, включая Россию. Новые правила позволяют единоразово продлить пребывание еще на 30 дней. Для этого нужно обратиться в иммиграционную службу Таиланда и оплатить сбор в размере $58.

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