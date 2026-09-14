Англия вводит туристический сбор: отельеры - против.

Туристам, посещающим города и регионы Англии, вскоре, возможно, придется платить туристический сбор: правительство заявило, что позволит мэрам взимать плату с посетителей за ночевки.

Сбор с посетителей не имеет установленного верхнего предела, но ожидается, что он составит менее 5 % стоимости проживания, пишет euronews.com

Туристические сборы широко распространены по всей Европе, а столица Шотландии Эдинбург ввела плату за ночевку в июле, однако представители гостиничного бизнеса в Англии раскритиковали эту инициативу.

Противники утверждают, что новый сбор отпугнет туристов и усилит давление на сектор, который уже сталкивается с повышением налогов и проблемами с занятостью.

Что нужно знать о новом туристическом сборе в Англии

Согласно новым планам, мэры в Англии смогут взимать процент от общей стоимости ночевки туристов.

Сбор будет распространяться на все виды туристического размещения, включая гостиницы, апартаменты для краткосрочной аренды, мини-отели формата bed and breakfast (B&B) и пансионы.

Платеж будут обязаны вносить все гости, независимо от их гражданства и целей поездки.

Мэры смогут сами определять размер сбора, однако ожидается, что он не превысит 5 % счета за ночевку. Ряд мэров, в том числе в Лондоне, уже пообещали придерживаться этого лимита.

Решение о том, где именно будет введен этот налог, остается на усмотрение мэров. Некоторые уже выступили против предложения, в том числе в приморском курортном городке Скегнесс и городе Хартлпул.

Ожидается, что сборы начнут взимать до конца 2029 года.

Отпугнет ли туристов новый сбор в Англии?

Эти планы вызвали резкую реакцию со стороны гостиничного бизнеса Англии.

По оценкам отраслевой ассоциации UKHospitality, введение 5‑процентного сбора приведет в 2030 году к сокращению числа ночевок туристов на 11,9 млн и уменьшению туристических расходов на 1,8 млрд фунтов стерлингов (2,1 млрд евро). Также прогнозируется потеря почти 33 тыс. рабочих мест.

Есть опасения, что туристы откажутся от направлений, где действует такой сбор, в пользу тех, кто решит его не вводить.

Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) предупреждает, что новый сбор может снизить конкурентоспособность Великобритании как мирового туристического направления.

Ранее в этом году организация опубликовала исследование, согласно которому 29 % путешественников из крупнейших международных рынков для Великобритании — США, Франции и Германии — задумались бы о поездке в другое место или вовсе отказались бы от визита, если бы был введен туристический сбор в размере 10 евро.

Среди жителей самой Великобритании 39 % заявили, что они предпочтут провести отпуск в другом месте или вовсе откажутся от поездки по стране, если им придется платить сбор в 10 фунтов.

Где в Великобритании туристический сбор уже действует

В ряде регионов Великобритании туристические сборы уже введены.

Этим летом Эдинбург ввел 5‑процентный сбор, начисляемый на стоимость любого платного ночлега.

Сбор взимается максимум за пять последовательных ночей и остается одинаковым в течение всего года.

В 2023 году Манчестер стал первым английским городом, где появился туристический налог. Он установлен на уровне 1 фунта (1,14 евро) за номер в сутки и распространяется на все отели и апартаменты для краткосрочного проживания в центре города с ежегодной арендной стоимостью 75 000 фунтов (85 000 евро) и выше.

В Уэльсе, в свою очередь, местные власти с апреля 2027 года смогут взимать до 1,30 фунта (1,50 евро) с человека за ночь.