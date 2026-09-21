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eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Сентября 2026, 19:52
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В Венеции рассматривают повышение туристического сбора до 30 евро

Венеция рассматривает возможность расширения сферы применения туристического въездного сбора, продления срока его действия в течение года и повышения дневной ставки вплоть до 30 евро.

В Венеции рассматривают повышение туристического сбора до 30 евро.
В Венеции рассматривают повышение туристического сбора до 30 евро.

Член муниципального совета Микеле Дзуйна отметил, что нынешний сбор в размере от 5 до 10 евро слишком низок, чтобы предотвратить чрезмерный туризм, но добавил, что новая ставка на 2027 год должна быть обсуждена и согласована с правительством, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com

"Нынешний сбор в размере 5–10 евро доступен практически для всех; риск заключается в том, что он уже не оказывает того сдерживающего эффекта, который должна иметь эта мера", – сказал Дзуйна в воскресном выпуске региональной ежедневной газеты Il Gazzettino.

В комментариях, которые в понедельник распространили национальные СМИ, чиновник отметил, что "даже речь шла о (повышении до) 50 евро", но добавил, что власти могут остановиться на максимальном сборе в размере 30 евро.

Туристический сбор, применяемый только к однодневным посетителям, был введен в 2024 году. Те, кто бронирует билеты заранее, платят по более низкой ставке, а также существует несколько исключений, в частности для детей в возрасте до 14 лет.

В 2026 году сбор действовал в определенные дни с 3 апреля по 26 июля с 8:30 до 16:00 и принес в городскую казну более 5,2 млн евро от продажи чуть менее 680 тысяч входных билетов.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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