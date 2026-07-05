Сырский: Россия накапливает силы для новых массированных ударов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что войска РФ не отказываются от агрессивных планов и готовят новые удары.

Силы обороны Украины наращивают возможности ПВО, в июне уничтожено почти 5 тысяч дронов Shahed, передает unn.ua

Россия не отказывается от своих агрессивных планов, накапливает силы и средства для новых массированных ударов. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после комплексного совещания по вопросам противодействия воздушным угрозам.

"В то же время противник не отказывается от своих агрессивных планов, накапливает силы и средства для новых массированных ударов. Именно поэтому мы и в дальнейшем будем наращивать возможности сил непосредственного противовоздушного прикрытия. Это означает сохраненные жизни наших граждан и военнослужащих, защищенную критическую инфраструктуру, стабильную работу предприятий и безопасность украинских домов", - сообщил Сырский.

Главнокомандующий добавил, что несмотря на то, что РФ продолжает ракетно-дроновый террор украинских городов и поселков, увеличивая долю реактивных беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов, Силы обороны Украины последовательно наращивают свои возможности.

"Наш ответ — системное усиление противовоздушной обороны, сил непосредственного противовоздушного прикрытия и радиоэлектронной борьбы, а также поражение военных объектов противника в глубине его территории — мест производства, хранения и запуска средств воздушного нападения. Могу утверждать, что Силы обороны Украины последовательно, как количественно, так и качественно, наращивают возможности в противодействии ударным БпЛА типа Shahed и другим беспилотникам этого класса. Ежемесячно увеличиваем количество экипажей дронов-перехватчиков, повышаем уровень их подготовки и эффективность боевого применения", - отметил Сырский.

По его словам, ощутимый результат дает создание центров оперативного взаимодействия и координации, обеспечивающих быстрое принятие решений и эффективное управление силами и средствами. В течение июня в целом уничтожено почти 5 тысяч ударных беспилотников типа Shahed и других аналогичных типов. Из них 55% поражено экипажами первого эшелона перехвата.

"Продолжаем наращивать возможности четвертого эшелона перехвата. К боевой работе все активнее привлекаются автоматизированные турели, которыми только за прошлый месяц уничтожено 26 средств воздушного нападения противника. Также разворачиваем сеть спотов дистанционного управления", - добавил Сырский.

По его словам, продолжается поиск наиболее эффективных моделей применения дронов-перехватчиков и тактики их использования.

Армейская авиация Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в июне уничтожила 338 воздушных целей. Для повышения эффективности ее применения продолжается оснащение боевых вертолетов новейшими ракетными установками, оптико-электронными станциями и современными системами видеонаблюдения.

"Дроны-перехватчики группировки сил и средств противовоздушной обороны Киева в июне уничтожили более 500 воздушных целей. В целом в столичном регионе в течение месяца было обезврежено более 600 вражеских средств воздушного нападения. Усиливаем также систему антидроновой защиты важных административных центров", - резюмировал Сырский.