Сырский: Число направлений, где наступает Россия, сократилось вдвое.

В настоящее время соотношение наших штурмовых действий к действиям противника составляет примерно 40 к 60.

В первом полугодии войска РФ фактически не смогли достичь ни одной из поставленных целей на фронте, несмотря на почти двукратное превосходство в личном составе и технике. Если раньше российская армия вела активные наступательные действия на 13 оперативных направлениях, то сейчас таких направлений осталось максимум шесть-семь. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, передает unian.net

По его словам, украинские войска продолжают оборонительную операцию, сочетая её со стабилизационными мерами, а на отдельных направлениях – ведут активные действия и удерживают оперативную инициативу.

Главком отметил, что в настоящее время соотношение наших штурмовых действий к действиям войск РФ составляет примерно 40 к 60.

"Именно благодаря активным действиям Сил обороны в первом полугодии 2026 года темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое. В то же время среднемесячные потери противника убитыми и ранеными составляют около 32 тысяч военнослужащих. Мы последовательно реализуем стратегию изнурения российского агрессора. По темпам продвижения стороны фактически приблизились к паритету. Сохраняется устойчивая тенденция к увеличению соотношения территории, освобождаемой Силами обороны Украины, к тем участкам, где врагу удается продвигаться", – рассказал он.

В то же время, как подчеркнул Сырский, недооценивать войска РФ нельзя, до перелома в войне ещё далеко, и Россия не отказалась от своих планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей, стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить буферную зону в северных регионах Украины.

"Растет интенсивность ракетно-дроновых ударов, применение управляемых авиабомб, количество преступлений против мирного населения. Именно поэтому Вооруженные Силы Украины последовательно наращивают свой потенциал, чтобы дать врагу достойный отпор и в конечном итоге заставить Кремль пойти на справедливый мир на наших условиях", – добавил главнокомандующий ВСУ.