theins
27 Мая 2026, 22:55
5
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Фонд OpenAI выделит $250 млн на исследования об адаптации работников и экономик к эпохе ИИ

Некоммерческий фонд OpenAI Foundation объявил о выделении $250 млн на гранты, партнерские программы и проекты, направленные на поддержку работников и экономик, которые сталкиваются с последствиями распространения технологий ИИ.

Средства пойдут на исследование влияния ИИ на рынок труда, помощь людям и сообществам, уже теряющим рабочие места, а также на поиск новых способов более справедливого распределения экономических выгод от ИИ, передает theins.ru со ссылкой на reuters.com

В своем заявлении фонд подчеркнул, что времени на выработку решений остается все меньше, а цена ошибки будет огромной. Опасения вокруг массовых увольнений из-за ИИ подкрепляются реальными примерами: компании Block и Standard Chartered напрямую связали недавние крупные сокращения с автоматизацией и внедрением ИИ-технологий.

OpenAI Foundation получил 26% акций коммерческой структуры OpenAI в ходе реструктуризации в прошлом году — тогда эта доля оценивалась в $130 млрд, что сделало фонд одной из крупнейших благотворительных организаций в мире. В марте OpenAI пообещала направить через фонд не менее $1 млрд в течение года на проекты, связанные с ИИ, включая исследования в области наук о жизни и общественные программы.

Фонд заявил, что первые конкретные инициативы будут объявлены позднее в этом году. При этом организация планирует не только распределять гранты, как это делают обычные некоммерческие структуры, но и самостоятельно запускать часть программ. Среди интересующих фонд направлений — моделирование при помощи ИИ того, как экономики будут трансформироваться по мере развития технологий.

Источник
theins
