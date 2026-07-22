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reuters
22 Июля 2026, 23:14
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Суд над Николасом Мадуро начнется 1 июня 2027 года

Федеральный суд США по Южному округу Нью-Йорка назначил начало процесса по обвинению в наркоторговле в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес на 1 июня 2027 года.

Суд над Николасом Мадуро начнется 1 июня 2027 года.
Суд над Николасом Мадуро начнется 1 июня 2027 года.

За то, чтобы процесс начался в июне следующего года, выступала и прокуратура, и адвокаты Мадуро и Флорес, передает reuters.com со ссылкой на cnn.com

«Это реалистичный график. Мы не думаем, что он собьется»,— заявил их адвокат Барри Поллак. 

Он также сказал, что будет оспаривать законность ареста его подзащитных, ссылаясь в том числе на правовой иммунитет главы государства.

Николас Мадуро и Силия Флорес были захвачены США 3 января и вывезены из Венесуэлы. В США супругов обвинили в причастности к наркоторговле. Они отрицают вину.

Источник
reuters
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