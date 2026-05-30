НАТО: Упавший в Румынии дрон - российский.

Об этом в пятницу, 29 мая, информационному агентству AFP заявил представитель Верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) Мартин О’Доннелл, передает dw.com

В результате удара БПЛА в ночь на 29 мая в городе Галац, расположенном на границе с Украиной, возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, пострадали два человека.

В Минобороны Румынии заявили, что речь идет о российском БПЛА. Глава ведомства Раду-Динел Мируцэ заявил журналистам, что серийные номера, обнаруженные на обломках, однозначно указывают на то, что аппарат был произведен в России.

Бухарест запросил у НАТО усиление ПВО, назвав инцидент нарушением международного права.

Президент Румынии: Российский дрон был сбит украинской ПВО

По словам президента страны Никушора Дана, перед тем как российский дрон попал по дому в Галаце, российские БПЛА сбила украинская ПВО. "Когда (дроны. - Ред.) проходили через украинскую территорию, некоторые из них были сбиты. По одному из них, вероятно, попали над городом Рени, и он поменял траекторию и пошел к Галацу", - рассказал он на пресс-конференции.

При этом румынский лидер подчеркнул, что ответственность за удар по жилому дому в приграничном румынском городе "очевидно лежит на России".

После инцидента генеральный консул РФ в Констанце был объявлен персона нон грата, а само консульство будет закрыто.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане выразил сомнение в российском происхождении беспилотника. "Никто не может сказать, какого происхождения тот или иной летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата", - заявил он.