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Point.md logoPoint
3 Июня 2026, 08:20
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НАТО намерен укрепить восточный фланг после падения БПЛА в Румынии

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс намерен направить больше сил на восточный фланг Европы после падения беспилотника в румынском городе Галаце.

НАТО намерен укрепить восточный фланг после падения БПЛА в Румынии.
НАТО намерен укрепить восточный фланг после падения БПЛА в Румынии.

«НАТО уже предпринимает шаги для укрепления восточного фланга. <...> Да, мы организуем это», — сказал итальянский адмирал в интервью телеканалу Al Arabiya

Адмирал не уточнил, о каких силах идет речь, но заявил, что схема усиления «свяжет все от Балтийского до Черного моря». Драгоне также отметил, что НАТО «изучает и применяет лучшие средства противодействия».

29 мая Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Четверо человек пострадали. Румыния назвала ответственной Россию. По словам румынского президента Никушора Дана, беспилотник был сбит украинскими ПВО.

Источник
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