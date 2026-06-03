НАТО намерен укрепить восточный фланг после падения БПЛА в Румынии.

«НАТО уже предпринимает шаги для укрепления восточного фланга. <...> Да, мы организуем это», — сказал итальянский адмирал в интервью телеканалу Al Arabiya

Адмирал не уточнил, о каких силах идет речь, но заявил, что схема усиления «свяжет все от Балтийского до Черного моря». Драгоне также отметил, что НАТО «изучает и применяет лучшие средства противодействия».

29 мая Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Четверо человек пострадали. Румыния назвала ответственной Россию. По словам румынского президента Никушора Дана, беспилотник был сбит украинскими ПВО.