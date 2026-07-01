Страница правительства Венгрии в Facebook разблокирует тысячи пользователей.

В правительстве Венгрии обещают "разбанить" на правительственной странице в Facebook тысячи пользователей, которым при правительстве Виктора Орбана заблокировали возможность комментировать там.

Об этом на странице правительства Венгрии заявили её новые администраторы, передает eurointegration.com.ua

1 июля на странице венгерского правительства в Facebook появился пост с обещанием "разбанить" тысячи пользователей, которым ограничили возможность взаимодействия с постами во времена Орбана, и был опубликован огромный список заблокированных. Как утверждают, там почти 10 тысяч аккаунтов.

"13 минут – столько времени занимает пролистывание списка пользователей, которых предыдущее правительство забанило на правительственной странице в Facebook", – отмечается в нем.

"Сотрудники коммуникационного отдела правительства снимут эти запреты в ближайшие недели. Мы строим страну, где все могут свободно выражать свое мнение – пока оно не оскорбляет других", – добавляют в посте.