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eurointegration.com.ua logoeurointegration
1 Июля 2026, 19:43
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Страница правительства Венгрии в Facebook разблокирует тысячи пользователей

В правительстве Венгрии обещают "разбанить" на правительственной странице в Facebook тысячи пользователей, которым при правительстве Виктора Орбана заблокировали возможность комментировать там.

Страница правительства Венгрии в Facebook разблокирует тысячи пользователей.
Страница правительства Венгрии в Facebook разблокирует тысячи пользователей.

Об этом на странице правительства Венгрии заявили её новые администраторы, передает eurointegration.com.ua

1 июля на странице венгерского правительства в Facebook появился пост с обещанием "разбанить" тысячи пользователей, которым ограничили возможность взаимодействия с постами во времена Орбана, и был опубликован огромный список заблокированных. Как утверждают, там почти 10 тысяч аккаунтов.

"13 минут – столько времени занимает пролистывание списка пользователей, которых предыдущее правительство забанило на правительственной странице в Facebook", – отмечается в нем.

"Сотрудники коммуникационного отдела правительства снимут эти запреты в ближайшие недели. Мы строим страну, где все могут свободно выражать свое мнение – пока оно не оскорбляет других", – добавляют в посте.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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