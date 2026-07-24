США ввели новые пошлины в отношении 60 стран, включая Россию.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о новых пошлинах на импортные товары от 60 торговых партнеров.

Размер пошлины составляет 10% и 12,5%. Министерство торговли США, сообщает CNN, заявило, что новые пошлины затрагивают 99,4% импорта, пишет meduza.io

Решение ввести пошлины администрация Трампа обосновала тем, что страны, на которые они распространяются, не ввели или не применяют в достаточной мере «запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда».

В список стран, импорт из которых будет облагаться пошлиной по ставке 12,5%, включены Россия и Китай.

Для товаров из Евросоюза, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Швейцарии ставка составит 10% или 12,5% с учетом действующих торговых тарифов.

Весной 2025 года Трамп начал торговую войну, обложив пошлинами импорт из почти всех стран мира. В списке стран, для которых тогда были введены пошлины, России не было. Верховный суд США признал пошлины незаконными и постановил отменить их к 24 июля 2026 года.