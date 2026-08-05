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5 Августа 2026, 19:27
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США вернули импортерам 60% выплаченных пошлин из-за решения Верховного суда

Управление таможенного и пограничного контроля США (USCBP) вернуло около 60% выплаченных ранее пошлин, которые были отменены Верховным судом США в феврале.

США вернули импортерам 60% выплаченных пошлин из-за решения Верховного суда.
США вернули импортерам 60% выплаченных пошлин из-за решения Верховного суда.

Ведомство вернуло $100 млрд из общей суммы в $165 млрд, передает ft.com

20 февраля 2026 года Верховный суд США признал незаконными многие пошлины, введенные Дональдом Трампом ранее. Большинство пошлин вводилось на основании федерального закона 1977 года, который применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба. Верховный суд счел, что применение этого закона таким образом выходило за рамки полномочий президента.

После этого несколько судов низшей инстанции постановило, что USCBP должно вернуть уже выплаченные пошлины. Теперь в рамках разбирательства в Суде международной торговли США ведомство сообщило, что значительная часть суммы уже возвращена, а еще $28 млрд приняты в обработку и должны быть возвращены в скором времени.

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