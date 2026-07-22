Трамп готовит новые пошлины на товары из 60 стран.

Президент США Дональд Трамп готовится ввести новые пошлины от 10% до 12,5% на товары из примерно 60 стран. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

Новые тарифы американский президент может ввести после истечения на этой неделе срока действия нынешних пошлин. Советники Трампа подготовили несколько вариантов дальнейших шагов, которые позволят США сохранить тарифы, отмечается в публикации, пишет ft.com

Юридическим обоснованием для новых тарифов может стать расследование об использовании принудительного труда, которое американские власти начали в марте этого года. Это позволит Белому дому обойти ограничения, установленные Верховным судом после признания незаконными пошлин Дональда Трампа, введенных на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.

При этом, как узнало FT, некоторые советники предупреждают, что введение тарифов может привести к повторению экономических потрясений прошлого года и нанести вред в преддверии промежуточных выборов.