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5 Июня 2026, 07:09
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США сообщили о появлении в стране опасного тропического насекомого-паразита

Министерство сельского хозяйства США обнаружило на территории страны опасного тропического насекомого-паразита, мухи-винтореза Нового Света.

США сообщили о появлении в стране опасного тропического насекомого-паразита.
США сообщили о появлении в стране опасного тропического насекомого-паразита.

«Это серьезный вредитель, поражающий скот, домашних животных, диких животных, а реже — людей и птиц. Личинки NWS проникают в ткани живых животных, причиняя серьезный ущерб скоту и вызывая экономические потери»,— указано в сообщении министерства.

Опасный паразит NWS был уничтожен в южных штатах США на границе с Мексикой еще в 1966 году. Эксперты полагают, что появление насекомого на территории США может быть вызвано глобальным потеплением. Из-за этого некоторые тропические виды насекомых все чаще появляются там, где их давно не было, либо не было вообще никогда.

В апреле 2024 года на международном конгрессе Европейского общества клинической микробиологии было отмечено, что в Европе активно распространяются опасные заболевания, разносимые тропическими комарами, которые прежде не могли там обитать. Эти насекомые также разносят малярию, лихорадку денге и Западного Нила, энцефалит Сент-Луис.

Министерство сельского хозяйства США отмечает, что личинки NWS обнаружены в теле домашнего скота в одном из округов штата Техас. Федеральные и местные власти уже начали совместную программу по «незамедлительному сдерживанию и искоренению этого паразита на территории Соединенных Штатов». Создается 20-километровая санитарная зона вокруг места обнаружения, в ней будет введен карантин, контроль за передвижением скота и людей; будет развернута сеть камер наблюдения, оснащенных специальным ПО и способных отследить маршруты передвижения крупных стай насекомых. В случае обнаружения новых образцов паразита NWS власти примут немедленные меры по его блокированию и уничтожению.

Источник
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