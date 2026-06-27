Разведка США допустила просчеты, приведшие к атаке на школу в Иране.

В разведке рассказали, что пробелы в том, как Пентагон анализирует потенциальные цели для ударов, существуют уже давно. В частности, базы разведданных, используемые для определения целей, не согласованы между собой.

При определении целей ударов по Ирану был допущен ряд просчетов разведкой, что привело к атаке на школу в иранском городе Минаб в первый день войны США и Израиля c Ираном, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Удар по начальной школе для девочек в Минабе произошел 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. По данным иранских властей, погибли 175 человек, в том числе 168 учениц, еще 95 получили ранения.

По данным агентства, еще в 2019 году аналитик разведки, изучавший информацию о потенциальных целях, заметил изменения на объекте в Минабе, который ранее Соединенные Штаты считали частью военно-морской базы элитного подразделения иранских вооруженных сил, но там на самом деле располагалась начальная школа. Он отметил изменения с помощью инструмента цифровой разведки, который, однако, не был связан с официальной разведывательной базой данных, которую Вашингтон использует для определения целей ударов, и информация так и не дошла до командования.

Затем этот же объект неоднократно проверялся, но база данных целей не обновлялась. По словам собеседников, эти факты фигурируют в расследовании Пентагона удара по школе, результаты которого не были обнародованы. В ведомстве заявили, что оно еще продолжается.

По словам одного из источников, материалы были представлены еще в апреле, но до сих пор находятся на рассмотрении в Центральном командовании США (CENTCOM), отвечающем за проведение военных операций против Ирана. Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер распорядился провести расследование и назначил ответственным за него генерала ВВС, не входящего в состав командования, сказал источник.

Бывшие высокопоставленные сотрудники разведки и другие собеседники отметили, что серьезные пробелы в том, как Пентагон анализирует потенциальные цели для ударов, существуют уже давно. По их словам, как минимум две разведывательные базы данных, используемые, в частности, для внесения комментариев на основе данных визуальной разведки, никак не связаны с официальной базой для выбора целей.

Согласно доктрине совместного планирования ударов, с которой ознакомился Bloomberg, после того как командование (например CENTCOM) сформирует список целей, командующий может инициировать их дополнительную

(необязательную) проверку и верификацию. В ходе этой процедуры анализируют возможные нестыковки в характеристиках цели, а также изучают новые снимки, пояснили бывшие высокопоставленные представители разведки.

И было бы «немыслимо», если бы командующий не провел процедуру тщательной проверки целей, намеченных для ударов в первый день новой военной кампании, отметил один из собеседников. Источник сказал, что Центральное командование проводило проверку целей во время подготовки к операциям против Ирана, однако неясно, инициировало ли оно дополнительную процедуру, которая потребовала бы координации действий между различными разведками, а также повторного анализа исходных данных и новых снимков.

В марте источники CBS News, знакомые с результатами предварительного расследования, говорили, что удар по школе в Минабе США могли нанести из-за устаревших разведданных. При этом президент США Дональд Трамп возлагал ответственность за атаку на иранских военных. На днях он заявил, что американские военные, по его мнению, не наносили удар по иранской школе, отметив, что «ракеты летели отовсюду».