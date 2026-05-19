НАТО обсудит рост производства вооружений на фоне войны США с Ираном.

Армия США расходует огромное количество высококачественных боеприпасов, включая значительные части дорогостоящих систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Цифры, опубликованные Пентагоном 12 мая, показывают, что война в Иране обошлась американским военным более чем в 29 миллиардов долларов, и конца этому конфликту не видно, сообщает Euronews.

Союзники по НАТО обеспокоены тем, что сложные виды вооружений, обеспечивающие гарантии безопасности альянса, невозможно восполнить достаточно быстро, чтобы успевать за темпами расходования американских запасов.

На нынешнем саммите военные руководители всех 32 стран-членов рассмотрят, как постоянное быстрое истощение арсеналов может повлиять на коллективные возможности и сдерживающий потенциал НАТО на фоне продолжающихся угроз со стороны России.

15 мая в Финляндии было объявлено предупреждение о воздушной тревоге после того, как военные обнаружили беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство страны. Аэропорт Хельсинки был временно закрыт, что привело к отмене и перенаправлению многих рейсов.

Встреча во вторник пройдет под руководством Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе (SACEUR) генерала Алексуса Г. Гринкевича, в ней также примет участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Быстрое наращивание

Последствия истощения вооружений для Европы - это вероятность того, что американское оружие и оборонные системы, закупленные европейскими странами НАТО для использования украинскими военными, не будут поставлены вовремя, а в некоторых случаях и вовсе не будут поставлены.

"Мы годами говорили, что из-за войны в Украине необходимо наращивать военное производство в геометрической прогрессии, но война в Иране показала нам, что сейчас это еще важнее", - сказал Euronews высокопоставленный военный источник НАТО в преддверии встречи.

"Нам нужно много ресурсов, боеприпасов и возможность быстро наращивать производство. А у нас этого просто нет, и нам это нужно очень быстро".

По словам источника, продолжающаяся война в Иране, которая заблокировала глобальные цепочки поставок нефти, газа и других товаров из Персидского залива в результате закрытия Ормузского пролива, является ярким примером того, почему НАТО следовало бы увеличить производство оружия уже некоторое время назад.

"Действительно, речь идет об Иране, но на самом деле это еще и осознание того, что нам нужно быть готовыми к одновременным конфликтам", - говорят они.

"Нам нужны масштабные возможности, и именно на этом, безусловно, будет акцентировать внимание верховный главнокомандующий НАТО перед военными руководителями союзников".

"Время имеет решающее значение"

Попытки завершить войну дипломатическим путём в последние недели зашли в тупик. В воскресенье президент США Дональд Трамп предупредил Тегеран, что «время уходит», поскольку переговоры продолжают затягиваться.

В сообщении на своем аккаунте в социальной сети Truth Social он написал: "Им лучше двигаться, быстро, иначе от них ничего не останется. Время не ждет!"

В понедельник он заявил, что воздержится от нападения после обращения стран Персидского залива, которые сообщили ему, что "сейчас ведутся серьезные переговоры" в попытке урегулировать войну.

Похоже, его убедили в том, что сделка, "очень приемлемая" для США, возможна.

"Эта сделка будет включать, что очень важно, отсутствие ядерного оружия у Ирана!" - написал он на своей социальной платформе.

Ещё одной важной частью встречи во вторник станет представление верховным главнокомандующим НАТО военной оценки текущих возможностей альянса, включая последствия недавнего решения Вашингтона отменить переброску в Польшу бригады численностью более 4 тысяч военнослужащих.

Это решение стало неожиданностью и было принято внезапно, несмотря на то что часть солдат и техники уже находилась в пути.

"Верховному главнокомандующему придётся рассматривать ситуацию как с американской, так и с европейской точки зрения, чтобы решить, нужно ли корректировать военное присутствие на континенте", - сообщил источник Euronews.