Аэропорт Кувейта сильно поврежден в результате атаки беспилотников, есть раненые.

Официальный представитель министерства обороны Сауд аль-Атван рассказал, что дроны атаковали пассажирский зал в первом терминале, сообщает gazeta.ru

«Это причинило значительный материальный ущерб зданию и привело к ранению нескольких человек, которым была оказана необходимая медицинская помощь», — сказал он.

Вылеты из аэропорта отложены, самолеты перенаправляются в альтернативные воздушные гавани.

Министерство обороны Кувейта в ночь на среду сообщило об отражении атак ракет и беспилотников на территорию страны.

До этого иранское агентство ISNA сообщило, что Корпус стражей исламской революции осуществил удары ракетами и беспилотниками по штабу Пятого флота ВМС США, находящемуся в Бахрейне, а также по американской авиабазе в одной из стран региона.

В агентстве назвали это ответом на недавние атаки США на военный объект Ирана на острове Кешм.

Помимо этого, Вооруженные силы Ирана нанесли удар по военной части международного аэропорта Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах, а также по военным базам Аль-Дафра, Аль-Сафран и Аль-Манхад.