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reuters.com logoreuters
22 Сентября 2026, 12:48
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США планируют занять две военные базы в Гренландии

США планируют восстановить военную базу времен холодной войны на юге Гренландии, а также создать еще одну на восточном побережье. Появление баз указано в трехстороннем соглашении Соединенных Штатов, Дании и Гренландии.

США планируют занять две военные базы в Гренландии.
США планируют занять две военные базы в Гренландии.

Речь идет о восстановлении объекта в Нарсарсуаке, где в 1950-х годах закрылась американская база Bluie West One. Создать новую базу планируется в Местерсвиге — аванпосте, который сейчас использует лыжный патруль на собачьих упряжках «Сириус» ВМС Дании, пишет reuters.com

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о заключении бессрочного соглашения с Данией и Гренландией. Как отмечает Reuters, трехстороннее соглашение между США, Данией и Гренландией может быть подписано во вторник на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

В Копенгагене подчеркнули, что документ передает вопросы безопасности в Арктике под надзор НАТО, а не оставляет их исключительно в ведении США и Дании.

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Источник
reuters.com logoreuters
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