Трамп: США немедленно начнут строительство военных баз в Гренландии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии.

Он подтвердил, что на острове построят две «очень крупные военные базы».

«Ни одному противнику США больше никогда не будет позволено устанавливать военное присутствие в Гренландии или осуществлять там важные инвестиции без нашего письменного согласия»,— сказал Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН.