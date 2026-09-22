22 Сентября 2026, 20:41
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Трамп: США немедленно начнут строительство военных баз в Гренландии.
Трамп: США немедленно начнут строительство военных баз в Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии.
Он подтвердил, что на острове построят две «очень крупные военные базы».
«Ни одному противнику США больше никогда не будет позволено устанавливать военное присутствие в Гренландии или осуществлять там важные инвестиции без нашего письменного согласия»,— сказал Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН.