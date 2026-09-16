Гренландия и Антарктида потеряли с 1979 года 11,3 трлн тонн льда.

Новое исследование, основанное на спутниковых данных начиная с 1970-х годов, зафиксировало масштабные потери льда в Гренландии и Антарктиде, которые способствуют повышению уровня Мирового океана.

Новое исследование, основанное на спутниковых данных начиная с 1970-х годов, зафиксировало масштабные потери льда в Гренландии и Антарктиде — двух крупнейших ледниковых щитах Земли, — которые способствуют повышению уровня Мирового океана, передает reuters.com

С 1979 по 2023 год, согласно данным 27 спутниковых миссий, Гренландия и Антарктида в совокупности потеряли 11,3 трлн тонн льда, из-за чего уровень моря во всём мире поднялся на 3,14 см.

Исследование, использующее самый длинный ряд спутниковых наблюдений за изменениями ледниковых щитов за всю историю, провела международная группа ученых — команда проекта Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise (IMBIE). Его результаты, опубликованные в журнале Scientific Data, по словам авторов, дают наиболее полную на сегодняшний день картину потерь льда в Гренландии и Антарктиде и служат новым подтверждением последствий антропогенных изменений климата.

«Чтобы представить это огромное число нагляднее — 11,3 трлн тонн льда хватило бы, чтобы заполнить куб высотой 23 км» - заявила ведущий автор исследования, климатолог Нортумбрийского университета в Англии Инес Отосака.

Около 60% потерянного льда пришлось на Гренландию и 40% — на Антарктиду, хотя территория Гренландии примерно в восемь раз меньше антарктической. Отосака рассказала, что с каждым дополнительным сантиметром повышения уровня моря риску ежегодных прибрежных наводнений подвергаются от 2 до 3 млн человек. Она отметила, что ледниковые щиты сейчас — главный фактор повышения уровня моря, на который приходится около 25% всего его роста. По ее словам, ученые продлили ряд спутниковых наблюдений вглубь, до 1970-х годов, что подтвердило: потери льда начались в 1990-х и с тех пор нарастают, а темпы таяния между 1980-ми и 2010-ми годами выросли в четыре раза.

Исследование также зафиксировало замедление потерь льда в 2020–2023 годах, однако, по словам ученых, это краткосрочное колебание, а не разворот долгосрочной тенденции: необычно обильные снегопады в Восточной Антарктиде компенсировали часть потерь ледников в других районах континента, а относительно мягкое лето в Гренландии заметно снизило таяние на поверхности. При этом 84% потерянного льда пришлось не на таяние на поверхности, а на ускоренный сток ледников в океан — это показывает, что долгосрочную тенденцию определяет реакция ледниковых щитов на потепление океана, заметила Отосака.

Ученые подчеркнули, что общий вклад потерь льда в Гренландии и Антарктиде в повышение уровня моря может показаться небольшим, но из-за него риску прибрежных наводнений и эрозии по всему миру подвергаются от 6 до 9 млн человек.

«Эти данные важны для планирования развития прибрежных территорий — они показывают, что нам срочно нужно разрабатывать планы защиты прибрежных сообществ по всему миру от последствий таяния ледниковых щитов» - заявила Отосака.