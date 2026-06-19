США и Иран отменили мирные переговоры в Швейцарии.

Мирные переговоры между США и Ираном на курорте Бургеншток в Швейцарии запланированные на сегодня, 19 июня, не состоятся.

Об этом сообщил МИД Швейцарии, передает Reuters.

Власти США ранее заявляли о намерении провести 19 июня в Швейцарии церемонию подписания американо-иранского соглашения, но МИД Ирана выражало сомнения в необходимости этой процедуры в связи с тем, что президенты обеих стран — Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан — подписали документ 17 июня по отдельности.

Еще накануне, 18 июня, стороны намеревались провести встречу. МИД Швейцарии объявил, что встретиться намерены представители США и Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара соберутся на Бюргенштоке.

В ночь на 19 июня в Белом доме сообщили об отмене поездки вице-президента Джей Ди Вэнса в Швейцарию.