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rbc.ru logorbc
19 Июня 2026, 08:27
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США и Иран отменили мирные переговоры в Швейцарии

Мирные переговоры между США и Ираном на курорте Бургеншток в Швейцарии запланированные на сегодня, 19 июня, не состоятся.

США и Иран отменили мирные переговоры в Швейцарии.
США и Иран отменили мирные переговоры в Швейцарии.

Об этом сообщил МИД Швейцарии, передает Reuters.

Власти США ранее заявляли о намерении провести 19 июня в Швейцарии церемонию подписания американо-иранского соглашения, но МИД Ирана выражало сомнения в необходимости этой процедуры в связи с тем, что президенты обеих стран — Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан — подписали документ 17 июня по отдельности.

Еще накануне, 18 июня, стороны намеревались провести встречу. МИД Швейцарии объявил, что встретиться намерены представители США и Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара соберутся на Бюргенштоке.

В ночь на 19 июня в Белом доме сообщили об отмене поездки вице-президента Джей Ди Вэнса в Швейцарию.

Источник
rbc.ru logorbc
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