1 Июня 2026, 16:50
Tasnim: Иран приостановил переговоры с США из-за атак Израиля в Ливане
Причиной приостановки, по данным Tasnim, стали действия Израиля в Ливане.
Как стало известно агентству, в связи с продолжением преступлений Израиля в Ливане и нарушением перемирия на всех фронтах, иранская переговорная группа прекращает переговоры и обмен текстами через посредников.
Утверждается, что иранские официальные лица подчеркивают необходимость немедленного прекращения агрессивных операций израильской армии в Газе и Ливане, а также полного вывода войск с оккупированных территорий в Ливане. Пока эта позиция не будет удовлетворена, никаких переговоров не будет.