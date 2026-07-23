США будут развивать атомную энергетику в Саудовской Аравии.

США намерены сыграть ключевую роль в создании атомной инфраструктуры Саудовской Аравии и развитии программы мирного атома в этом государстве, сообщило Минэнерго США.

США намерены оказать Саудовской Аравии поддержку в развитии программы мирного атома. Соответствующее долгосрочное соглашение подписали в Вашингтоне министры энергетики стран: Крис Райт и Абдулазиз бин Салман Аль Сауд, сообщило Минэнерго США в среду, 22 июля, пишет dw.com

В рамках договоренности американские компании смогут участвовать в развитии атомной программы Саудовской Аравии, "что принесет выгоду американской промышленности, рабочим и цепочкам поставок, а также позволит удовлетворить энергетические потребности Саудовской Аравии", указано в пресс-релизе. Кроме того, сторонами было подписано сопутствующее двустороннее соглашение о гарантиях, следует из документа.

Как заверил Крис Райт, "эти соглашения соответствуют самым высоким стандартам ядерной безопасности и нераспространения и опираются на лучшие в мире ядерные технологии". Отмечается, что теперь соглашение между США и Саудовской Аравией о развитии мирной атомной программы ближневосточного королевства при помощи Соединенных Штатов будет направлено на рассмотрение в Конгресс.

Возможное сопротивление в Конгрессе

Между тем его депутаты могут отказаться одобрить документ, говорится в сообщении агентства Reuters. Причина в том, что многие конгрессмены не одобряют передачу атомных технологий в страны политически нестабильного ближневосточного региона, в особенности во время войны США и Израиля против Ирана.

"Кроме того, поначалу было неясно, в какой степени международные инспекторы получат доступ к объектам, чтобы гарантировать отсутствие злоупотребления ядерными технологиями в военных целях", - отмечает Reuters.

Ранее онлайн-издание The Wall Street Journal писало, что сумма сделки достигает миллиардов долларов. Она должна действовать в течение 30 лет и дать возможность американским предприятиям сыграть ключевую роль в создании атомной инфраструктуры Саудовской Аравии, при том что иностранные конкуренты будут лишены доступа к проектам.

В случае одобрения этого шага по результатам совместного исследования, предполагается также, что на территории Саудовской Аравии будет построена установка по обогащению урана, следует из публикации. Соответствует ли эта информация действительности, однако, не ясно.