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nv.ua logonv
13 Июля 2026, 23:30
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SpaceX снова запустит мегаракету Starship после майской попытки

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило SpaceX возобновить испытательные полеты Starship после того, как компания установила вероятную причину отказа ракеты-носителя во время майского запуска.

SpaceX снова запустит мегаракету Starship после майской попытки.
SpaceX снова запустит мегаракету Starship после майской попытки.

Первый испытательный запуск Starship V3 состоялся 22 мая и прошел в целом успешно. Ускоритель Super Heavy вывел в космос 124-метровую ракету, после чего верхняя ступень отделилась и развернула 20 имитаторов спутников вместе с двумя модифицированными аппаратами Starlink, передает techno.nv.ua

Новый двигатель третьего поколения должен был вернуться на Землю и выполнить имитацию посадки в Мексиканском заливе. Однако в момент отделения ускорителя его двигатели не запустились повторно должным образом, и он упал в воду.

По данным SpaceX, незначительные различия в запуске двигателей корабля привели к тому, что ускоритель развернулся на 90 градусов в неверном направлении. Компания изменила последовательность запуска двигателей, чтобы аппарат надежнее поворачивался в нужную сторону.

FAA назвало наиболее вероятными причинами аварии тепловое воздействие на компоненты силовой установки во время взлета и ошибочные настройки системы сигнализации двигателей.

В SpaceX заверили, что внесли изменения в системы сигнализации и аварийного прекращения полета, которые должны снизить риск повторения сбоя.

Следующий запуск может состояться уже в этот четверг, 16 июля. Это будет второй в истории полет Starship V3 и первый после того, как компания стала публичной. SpaceX вышла на биржу Nasdaq 12 июня, привлекая около 86 миллиардов долларов.

В ходе нового полета компания выведет на орбиту первые спутники Starlink версии V3, призванные увеличить пропускную способность сети и скорость для пользователей. SpaceX планирует развернуть 20 таких аппаратов, шесть из которых оснащены камерами для съемки корпуса Starship.

Источник
nv.ua logonv
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