SpaceX показала инвесторам прототип ИИ-гаджета.

SpaceX Илона Маска создала прототип устройства, предназначенного для взаимодействия людей с искусственным интеллектом. Компания продемонстрировала его инвесторам незадолго до недавнего IPO.

Собеседники The Wall Street Journal отмечают, что устройство отличается изящным дизайном и похоже на смартфон. Прототип тоньше айфона, но не уточняется, какая именно модель имеется в виду. Устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon. Некоторые источники уточняют, что для него создадут собственную операционную систему, пишет meduza.io

В SpaceX рассчитывают, что устройство изменит способ взаимодействия человека с ИИ. При этом не уточняется, как именно оно будет работать и что конкретно с его помощью можно будет делать.

По данным WSJ, пока этот проект находится на ранней стадии разработки. На текущий момент неясно, будет ли оно вообще выпущено в продажу. Представители SpaceX пока не прокомментировали информацию, которую узнали журналисты.