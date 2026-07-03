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meduza.io logomeduza
3 Июля 2026, 11:48
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SpaceX показала инвесторам прототип ИИ-гаджета

SpaceX Илона Маска создала прототип устройства, предназначенного для взаимодействия людей с искусственным интеллектом. Компания продемонстрировала его инвесторам незадолго до недавнего IPO.

SpaceX показала инвесторам прототип ИИ-гаджета.
SpaceX показала инвесторам прототип ИИ-гаджета.

Собеседники The Wall Street Journal отмечают, что устройство отличается изящным дизайном и похоже на смартфон. Прототип тоньше айфона, но не уточняется, какая именно модель имеется в виду. Устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon. Некоторые источники уточняют, что для него создадут собственную операционную систему, пишет meduza.io

В SpaceX рассчитывают, что устройство изменит способ взаимодействия человека с ИИ. При этом не уточняется, как именно оно будет работать и что конкретно с его помощью можно будет делать. 

По данным WSJ, пока этот проект находится на ранней стадии разработки. На текущий момент неясно, будет ли оно вообще выпущено в продажу. Представители SpaceX пока не прокомментировали информацию, которую узнали журналисты.

Источник
meduza.io logomeduza
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