Представители мясной отрасли недовольны налоговой политикой: Стимулирует импорт.

Представители мясной отрасли раскритиковали намерение Министерства финансов применять дифференцированные ставки НДС в секторе.

Они предупредили, что снижение НДС до 8% на импортное и местное мясо птицы может исказить рынок, стимулировать импорт и заморозить деньги в местных компаниях, сообщает bani.md

Евгений Салкуцан, представитель Патроната предприятий по переработке мяса, заявил в ходе публичных консультаций по законопроекту об упрощении налогового и таможенного законодательства, что предложенная система дифференцированного налогообложения «таит серьезные риски» для целого экономического сектора. По его словам, хотя власти говорят об упрощении налоговой системы, на самом деле количество ставок НДС, применяемых на различных этапах цепочки создания стоимости, может увеличиться.

«Проект дифференцированного налогообложения мяса, предложенный Министерством финансов в рамках бюджетно-налоговой политики, таит серьезные риски, которые могут дестабилизировать целый экономический сектор», — заявил Салкуцан.

Одно из главных недовольств связано со снижением ставки НДС до 8% на курятину. Представитель патроната утверждает, что эта льгота будет распространяться и на импорт, что косвенно даст преимущество иностранным производителям.

По его словам, примерно 31% мяса птицы зависит от импорта, тогда как сектор свинины обеспечивает около 89% внутреннего производства, но при этом, согласно предложенной схеме, останется с НДС в размере 20%.

«Мы субсидируем импорт за счет государственных средств», — заявил Салкуцан, предупредив, что разница в налогообложении свинины и мяса птицы создаст искусственный дисбаланс на рынке.

Он отметил, что две категории мяса являются взаимозаменяемыми и вместе обеспечивают более 94% потребления мяса населением. В этих условиях сниженная ставка для курятины и стандартная ставка для свинины, согласно представленным расчетам, создадут разницу в цене более 11%, которая будет обусловлена исключительно налоговой политикой.

Представитель предприятий по переработке мяса также раскритиковал сохранение ставки 20% для переработанной продукции, включая колбасные изделия, заявив, что государство сильнее облагает налогом именно тот сегмент, в котором в Республике Молдова создаются добавленная стоимость и рабочие места.

Салкуцан предупреждает, что такой механизм может стимулировать импорт готовой мясной продукции. Он отметил, что импорт мясных изделий уже вырос примерно на 41%.

Еще одна проблема связана с накоплением НДС к возмещению. Если живая птица останется облагаться НДС по ставке 20%, а полученное из нее мясо будет продаваться с НДС 8%, бойни будут постоянно накапливать суммы, подлежащие возврату государством.

«Государство вынуждает компании финансировать оборотный капитал из собственного кармана», — заявил представитель патроната, уточнив, что, хотя установленный законом срок возврата составляет 45 дней, на практике процедура может занимать значительно больше времени.

Салкуцан также обратил внимание на сложности налогового администрирования, утверждая, что дифференциация между несколькими видами мяса и ставками НДС усложнит в том числе проверки Налоговой службы в розничной торговле и перерабатывающем секторе.

Вместо этого отрасль предлагает более простую схему: ставку 12% для зерновых и сохранение ставки 20% для остальной части цепочки создания стоимости, включая мясо и переработку. По словам Салкуцана, такой вариант позволит избежать искажений между категориями продукции и снизить нагрузку на механизм возврата НДС.

Он признал, что полное выравнивание сниженной ставки на всей цепочке создания стоимости оказало бы значительное влияние на бюджет — примерно 501 миллион леев в год.

Представитель патроната также оспорил утверждение о том, что снижение НДС на курятину автоматически приведет к снижению ее цены на полках магазинов.

«Сниженная ставка не гарантирует конкурентоспособную цену на рынке», — заявил он, подчеркнув, что снижение цены для потребителя не происходит автоматически.

Салкуцан также предупредил, что местные производители могут столкнуться с более сильным давлением со стороны крупных компаний из региона. В качестве примера он привел украинский концерн MHP, который, по его словам, примерно в 13 раз крупнее всей отрасли птицеводства Республики Молдова.

По его мнению, налоговая политика, благоприятствующая импорту, может вновь привести к росту неформальной экономики и контрабанды дешевой продукции.

«Если вы не примете нас во внимание, запомните мои слова: так и будет. И это будет больно», — предупредил Еуджениу Салкуцан.