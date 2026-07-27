Сингапур возглавил рейтинг долголетия, но пенсионеры там стали чаще болеть.

Учёные выяснили, что жители Сингапура, несмотря на рекордные показатели долголетия, значительную часть своих последних лет проводят в ослабленном состоянии.

Анализ данных за 2023 год по 204 странам показал, что средний сингапурец может прожить более 85 лет. Однако, как отмечает автор исследования доктор Мари Нг из Национального университета Сингапура, «долголетие Сингапура отражает продуманную долгосрочную политику, а не какую-то одну причину», передает thelancet.com

Параллельно учёные оценили продолжительность здоровой жизни — период, который человек проживает без серьёзных недугов. Выяснилось, что сингапурцы могут доживать до 80 лет, но последние 11,2 года их жизни, вероятно, будут омрачены проблемами со здоровьем. Эту разницу между общей продолжительностью жизни и здоровой жизнью исследователи назвали «разрывом заболеваемости». Он оказался больше, чем в 1990-х годах.

В глобальном масштабе ожидаемая продолжительность жизни выросла с 64,6 лет в 1990 году до 73,8 в 2023 году. Однако продолжительность здоровой жизни не поспевает за этим ростом: теперь взрослые проводят около одного года из семи в плохом состоянии.

США оказались страной, где люди проводят больше всего лет в плохом состоянии здоровья — в среднем 14 лет. За ними следуют Австралия (13,9 лет), Канада (13,7 лет), Новая Зеландия (13,1 лет), Нидерланды и Сан-Марино (по 12,9 лет), Швейцария и Ливан (по 12,8 лет), а также Великобритания и Пуэрто-Рико (по 12,7 лет). Разрыв между продолжительностью жизни и здоровьем увеличился в 203 из 204 стран, единственным исключением стала Палестина.

«Большинство населения сейчас проводит десятилетие или более в плохом состоянии здоровья», — объяснила доктор Нг. По её словам, это означает, что больше лет тратится на управление хроническими заболеваниями, такими как боль в спине, потеря слуха, неврологические расстройства и диабет.

Профессор Саймон Джонс из Бирмингемского университета назвал опорно-двигательные расстройства «единственным крупнейшим фактором, способствующим разрыву в продолжительности здоровой жизни». Доктор Нг призвала пересмотреть подход к долголетию, задавшись вопросом не просто о том, как долго мы живем, а о том, насколько хорошо мы живем последние годы.