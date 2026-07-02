Исследование: Младенцам нельзя пользоваться экранами в первые два года жизни.

Детям младше двух лет следует полностью избегать экранов, говорится в новом обзоре, связывающем ранний контакт с ними с долгосрочными рисками для развития.

Анализ показал, что использование цифровых медиа — прежде всего телевизоров, мобильных телефонов и планшетов — широко распространено среди детей младше двух лет и может быть связано с потенциальным вредом для их развития, пишет euronews.com

Время перед экраном сокращает возможности для налаживания связи с близкими и игр с другими детьми, ограничивает развитие речи и усиливает перевозбуждение.

«Мы выяснили, что использование экранов детьми до двух лет стало глобальной проблемой, которая в 2026 году по‑прежнему решается недостаточно эффективно», — сказал Рейф Клэйтон, старший преподаватель Университета Лидса.

Поскольку первые два года жизни критически важны для формирования основы физического и психического здоровья ребёнка, время перед экраном «затрагивает целое поколение и их будущее качество жизни», — добавил он.

Основываясь на полученных данных, исследователи из четырёх британских университетов — Университета Лидса, Университета Лидс Тринити, Астонского университета и Лафборского университета — рекомендуют полностью исключить преднамеренное и регулярное использование экранов детьми до двух лет.

Учёные призывают пересмотреть любые рекомендации, которые поощряют совместное использование экранов с детьми до двух лет или утверждают, что экранные технологии подходят «для любого возраста».

«Мы надеемся, что полученные данные помогут родителям, специалистам и лицам, принимающим решения, выработать устойчивый подход к использованию технологий и станут основой для разработки соответствующих рекомендаций для маленьких детей», — сказал Ричард Джеймс, эксперт по зависимому поведению из Лафборского университета.

Он добавил, что из‑за отсутствия чётких рекомендаций родители «по неволе приучают детей и младенцев к нездоровым привычкам и формируют у них нездоровые отношения с экранными устройствами».