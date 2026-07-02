theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
euronews.com logoeuronews
3 Июля 2026, 07:00
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Исследование: Младенцам нельзя пользоваться экранами в первые два года жизни

Детям младше двух лет следует полностью избегать экранов, говорится в новом обзоре, связывающем ранний контакт с ними с долгосрочными рисками для развития.

Исследование: Младенцам нельзя пользоваться экранами в первые два года жизни.
Исследование: Младенцам нельзя пользоваться экранами в первые два года жизни.

Анализ показал, что использование цифровых медиа — прежде всего телевизоров, мобильных телефонов и планшетов — широко распространено среди детей младше двух лет и может быть связано с потенциальным вредом для их развития, пишет euronews.com

Время перед экраном сокращает возможности для налаживания связи с близкими и игр с другими детьми, ограничивает развитие речи и усиливает перевозбуждение.

«Мы выяснили, что использование экранов детьми до двух лет стало глобальной проблемой, которая в 2026 году по‑прежнему решается недостаточно эффективно», — сказал Рейф Клэйтон, старший преподаватель Университета Лидса.

Поскольку первые два года жизни критически важны для формирования основы физического и психического здоровья ребёнка, время перед экраном «затрагивает целое поколение и их будущее качество жизни», — добавил он.

Основываясь на полученных данных, исследователи из четырёх британских университетов — Университета Лидса, Университета Лидс Тринити, Астонского университета и Лафборского университета — рекомендуют полностью исключить преднамеренное и регулярное использование экранов детьми до двух лет.

Учёные призывают пересмотреть любые рекомендации, которые поощряют совместное использование экранов с детьми до двух лет или утверждают, что экранные технологии подходят «для любого возраста».

«Мы надеемся, что полученные данные помогут родителям, специалистам и лицам, принимающим решения, выработать устойчивый подход к использованию технологий и станут основой для разработки соответствующих рекомендаций для маленьких детей», — сказал Ричард Джеймс, эксперт по зависимому поведению из Лафборского университета.

Он добавил, что из‑за отсутствия чётких рекомендаций родители «по неволе приучают детей и младенцев к нездоровым привычкам и формируют у них нездоровые отношения с экранными устройствами».

Источник
euronews.com logoeuronews
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте