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eurointegration.com.ua logoeurointegration
11 Июня 2026, 23:23
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Сибига - Цою: Мы рассчитываем на продолжение поддержки со стороны наших партнеров

Министры иностранных дел Украины и Румынии провели телефонный разговор, одной из тем которого было предотвращение новых инцидентов с беспилотниками.

Сибига - Цою: Мы рассчитываем на продолжение поддержки со стороны наших партнеров.
Сибига - Цою: Мы рассчитываем на продолжение поддержки со стороны наших партнеров.

Об этом в своем X рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига, передает eurointegration.com.ua

Сибига рассказал, что в разговоре с румынской коллегой Оаной Цою, которая сейчас работает в статусе исполняющей обязанности, благодарил ее за поддержку Украины во многих направлениях.

"Говорили о важности сохранения импульса в решениях по расширению (ЕС), в том числе открытие переговорных кластеров. Украина сделала свою домашнюю работу и мы рассчитываем на продолжение поддержки со стороны наших партнеров, чтобы продвигать этот процесс", – отметил глава МИД Украины.

Также Сибига рассказал о последних событиях на фронте и ситуацию с российскими ударами.

"Особое внимание уделили вопросам трансграничной безопасности, возникших из-за войны России против Украины. Обсудили последние инциденты с беспилотниками на территории Румынии. Согласились относительно важности тесной координации, эффективной коммуникации, улучшения ситуационной осведомленности и механизмов раннего предупреждения", – отметил Андрей Сибига.

Он добавил, что Украина настроена тесно сотрудничать с Румынией в этих вопросах для минимизации рисков и быстрого поиска решений.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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