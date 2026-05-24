Румыния впервые отправила овец в Алжир грузовым авиарейсом.

Об этом сообщило Национальное управление ветеринарного и продовольственного надзора Румынии (ANSVSA) на своей странице в Facebook, пишет agerpres.ro

Согласно источнику, Алжир принял решение покрыть все свои потребности на 2026 год, включая праздник Курбан-Байрам, исключительно за счёт Румынии.

«Использование грузовых авиаперевозок для импорта овец из Румынии выводит качество румынского мяса в супер-премиальный сегмент. Я подчёркиваю и высоко оцениваю решающий прогресс с точки зрения логистической эффективности и безопасности животных, который сопровождает этот тип транспортировки. Овцы достигают пункта назначения всего за два с половиной часа, в отличие от морских перевозок, которые могут длиться до восьми дней. Иными словами, мы имеем явное подтверждение доверия, которое мы завоевали на новом рынке, открытом нами в прошлом году. Качество и санитарно-ветеринарная безопасность определяют это сотрудничество», — заявил председатель ANSVSA Александру Бочу.

Впервые Румыния экспортировала овец в Алжир в прошлом году. За последние 30 дней в Алжир было экспортировано более 600 000 румынских овец.

В ANSVSA объяснили, что в Румынии баранину едят мало — всего 2,3 кг на человека в год, поэтому возникает постоянный излишек. При этом румынское мясо высоко ценится на рынках, где баранина традиционно популярна. Экспортируют овец живыми, так как мощности по убою не поспевают за внешним спросом.