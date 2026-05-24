agerpres
25 Мая 2026, 07:09
6
Румыния впервые отправила овец в Алжир грузовым авиарейсом

Первый грузовой авиарейс с овцами благополучно прибыл из Румынии в Алжир всего за два с половиной часа, ещё три рейса запланированы на ближайшее время.

Об этом сообщило Национальное управление ветеринарного и продовольственного надзора Румынии (ANSVSA) на своей странице в Facebook, пишет agerpres.ro

Согласно источнику, Алжир принял решение покрыть все свои потребности на 2026 год, включая праздник Курбан-Байрам, исключительно за счёт Румынии.

«Использование грузовых авиаперевозок для импорта овец из Румынии выводит качество румынского мяса в супер-премиальный сегмент. Я подчёркиваю и высоко оцениваю решающий прогресс с точки зрения логистической эффективности и безопасности животных, который сопровождает этот тип транспортировки. Овцы достигают пункта назначения всего за два с половиной часа, в отличие от морских перевозок, которые могут длиться до восьми дней. Иными словами, мы имеем явное подтверждение доверия, которое мы завоевали на новом рынке, открытом нами в прошлом году. Качество и санитарно-ветеринарная безопасность определяют это сотрудничество», — заявил председатель ANSVSA Александру Бочу.

Впервые Румыния экспортировала овец в Алжир в прошлом году. За последние 30 дней в Алжир было экспортировано более 600 000 румынских овец.

В ANSVSA объяснили, что в Румынии баранину едят мало — всего 2,3 кг на человека в год, поэтому возникает постоянный излишек. При этом румынское мясо высоко ценится на рынках, где баранина традиционно популярна. Экспортируют овец живыми, так как мощности по убою не поспевают за внешним спросом.

Источник
agerpres
