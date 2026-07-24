Швеция запретит «вечные химикаты» в быту раньше ЕС.

Швеция объявила о планах запретить «вечные химикаты» в потребительских товарах уже с 2028 года.

«Это большая победа для здоровья людей и для окружающей среды Швеции», – заявила министр по вопросам климата и окружающей среды Ромина Пурмохтари в опубликованном заявлении, передает euronews.com

«PFAS не должны присутствовать в одежде, косметике, кухонных принадлежностях и других повседневных товарах, когда существуют эффективные альтернативы».

Пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) – это группа из более чем 10 000 синтетических химикатов, которым требуются тысячи лет, чтобы разложиться естественным образом, за что они и получили прозвище «вечные химикаты». Хроническое воздействие PFAS связывают с неблагоприятными последствиями для здоровья, включая развитие некоторых видов рака.

Ожидается, что Европейский союз представит законодательные предложения по PFAS в 2027 году, однако до официального утверждения и введения общеевропейских ограничений может пройти гораздо больше времени.

«Правительство [Швеции] хочет опередить ЕС с помощью национального запрета», – заявило Министерство климата.

Страна идет по стопам Франции, где в 2026 году вступил в силу исторический запрет на «вечные химикаты». Он запрещает продажу, производство и импорт любых товаров, для которых уже существуют альтернативы PFAS.

Во французском запрете предусмотрен ряд исключений, в том числе для текстиля, признанного «необходимым для важнейших видов использования» или для обеспечения национального суверенитета.

Почему страны ужесточают меры против PFAS

С 1940-х годов PFAS использовались в повседневных товарах – от антипригарной посуды до одежды, а также в промышленном производстве. Эти вещества обнаруживаются практически повсюду на Земле – от вершины Эвереста до крови человека.

Во всем мире эти химические вещества все чаще ограничивают из-за их воздействия на здоровье человека: они связаны с некоторыми видами рака, снижением фертильности и нарушениями работы иммунной системы.

«PFAS не остаются запертыми внутри товаров. Они попадают в наши дома, в нашу пищу и воду и в наши тела», – объясняет Сиан Сазерленд, сооснователь кампании против пластика A Plastic Planet.

«Наибольшую тревогу вызывают те, кто больше всего подвержен химическому загрязнению, – беременные женщины и младенцы в первые 1 000 дней жизни, когда воздействие может иметь пожизненные последствия, отражающиеся на следующих поколениях».

Что будет охватывать шведский запрет на «вечные химикаты»

Швеция намерена запретить эти вещества в потребительских товарах, включая одежду, обувь, водоотталкивающие средства, кухонную утварь, косметическую продукцию и лыжную мазь.

«Швеция не намерена ждать, пока вечные химикаты продолжают распространяться в наших домах, в природе и в наших организмах», – заявила Пурмохтари.

«Благодаря национальному запрету и комплексному плану действий мы существенно повышаем уровень амбиций и даем властям более эффективные инструменты как для предотвращения нового загрязнения, так и для ликвидации уже существующего».

Ожидается, что запрет вступит в силу 1 января 2028 года.

«Проект Швеции доказывает, что правительствам необязательно мириться с токсичной химией как с неизбежной ценой современной жизни», – говорит Сазерленд. «Уже существуют более безопасные альтернативы, и Швеция показывает, что власти могут и должны поддержать их».

Когда PFAS запретят в остальной Европе

Ряд других европейских стран уже занялись проблемой самостоятельно. Дания запретила PFAS в бумаге и картоне, контактирующих с пищей, в июле 2020 года, а в июле 2026-го расширила запрет на одежду, обувь и водоотталкивающие средства.

Со временем национальное законодательство будет заменено общеевропейскими правилами, предложение по которым Комиссия намерена представить в 2027 году.

Ожидается, что они ограничат использование PFAS в массовых потребительских товарах, таких как одежда или коробки для пиццы, сделав исключения для стратегически важных отраслей, например медицины.

Первая научная оценка, опубликованная в конце марта, рекомендовала широкие ограничения на «вечные химикаты».

Европейское химическое агентство (ECHA) должно до конца года представить второе заключение – о социально-экономическом воздействии мер по борьбе с PFAS, что может повлиять на масштаб будущих ограничений.

«У Европы сейчас есть шанс избавиться от токсичного наследия, которому слишком долго позволяли существовать», – говорит Сазерленд. «Защита людей всегда должна стоять выше защиты промышленности. Решения уже есть; не хватало политической воли, чтобы ускорить отказ от этих ненужных химикатов».

Общеевропейские меры защиты от «вечных химикатов» в питьевой воде также вступили в силу в январе. Однако они столкнулись с критикой за то, что борются с симптомами, а не с первопричиной.

По оценкам, в Европе около 12,5 млн человек живут в населенных пунктах, где питьевая вода загрязнена PFAS.