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profit.ro logoprofit
4 Августа 2026, 10:22
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Сербская NIS продает «Газпром Румыния» и сеть автозаправок

Крупнейшая нефтяная компания Сербии Naftna Industrija Srbije (NIS), которая по-прежнему косвенно контролируется компаниями «Газпром» и «Газпром нефть», заключила соглашение о продаже своей румынской дочерней компании NIS Petrol.

Сербская NIS продает «Газпром Румыния» и сеть автозаправок.
Сербская NIS продает «Газпром Румыния» и сеть автозаправок.

Сербская компания, находящаяся под санкциями США из-за российского контроля, также продолжает процесс продажи своего бизнеса в Болгарии, сообщает profit.ro

Еще в прошлом году NIS сообщала, что рассматривает возможность ухода с румынского рынка из-за сложностей, с которыми сталкивается ее деятельность. Компания не исключала полную или частичную продажу своих активов.

Согласно последнему уведомлению компании, во втором квартале 2026 года было подписано соглашение о продаже акций NIS Petrol România. Завершение сделки, как и продажи болгарского подразделения, зависит от выполнения ряда условий, в том числе получения разрешения Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). По состоянию на 30 июня 2026 года ни одна из сделок еще не была завершена.

NIS Petrol, находящаяся в процедуре превентивного соглашения с кредиторами, добывает нефть на месторождениях в уезде Тимиш и является оператором четырех нефтегазовых участков на западе Румынии.

Кроме того, компания владеет сетью из 19 автозаправочных станций, работающих под брендом Gazprom, а также газовой электростанцией мощностью 7,5 МВт в городе Жимболия.

По данным Министерства финансов Румынии, в 2025 году NIS Petrol получила убыток более 94 млн леев при выручке около 205 млн леев. С момента выхода на румынский рынок в 2012 году компания ежегодно завершала год с убытками, общий объем которых превысил 600 млн леев.

В то же время венгерская нефтегазовая группа MOL продолжает процесс приобретения контрольного пакета акций NIS, который сейчас принадлежит российским государственным компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

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Источник
profit.ro logoprofit
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