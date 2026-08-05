Европейские газовые хранилища имеют рекордно низкий уровень запасов.

В ЕС рассчитывают, что зимний импорт сжиженного газа перекроет нехватку запасов в хранилищах. Пока они на самом низком уровне почти за 20 лет, ведь война с Ираном подняла цены и сорвала летнюю закачку.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Последствия военного конфликта

Главной причиной замедления летней закачки голубого топлива стала война с Ираном, которая привела к скачку мировых цен и прерыванию регулярных поставок.

Сейчас за несколько месяцев до начала отопительного сезона европейские ПХГ заполнены лишь примерно на 57%, что является самым низким показателем для данного периода за всю историю наблюдений с 2009 года.

Динамика импорта СПГ в Европу падает с апреля, ведь около пятой части мировых объемов газа оказались под угрозой из-за боевых действий, а остальные свободные танкеры активно перехватывают азиатские покупатели.

Позиция Еврокомиссии

Несмотря на сложности, в исполнительном органе блока заверяют наличие значительных резервных мощностей для приема СПГ зимой. Это позволит гибко совмещать импорт с использованием накопленных ресурсов.

По данным июльского отчета Координационной группы ЕС по газам, немедленных угроз для безопасности поставок нет. В Еврокомиссии подчеркивают, что достижение уровня заполненности хранилищ на 80% полностью технически достижимо и достаточно для прохождения зимы.

В то же время аналитики предостерегают, что из-за жесткой конкуренции за грузы с Азией Европе придется платить за зимний газ гораздо больше