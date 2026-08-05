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delo.ua logodelo
5 Августа 2026, 08:09
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Европейские газовые хранилища имеют рекордно низкий уровень запасов

В ЕС рассчитывают, что зимний импорт сжиженного газа перекроет нехватку запасов в хранилищах. Пока они на самом низком уровне почти за 20 лет, ведь война с Ираном подняла цены и сорвала летнюю закачку.

Европейские газовые хранилища имеют рекордно низкий уровень запасов.
Европейские газовые хранилища имеют рекордно низкий уровень запасов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Последствия военного конфликта

Главной причиной замедления летней закачки голубого топлива стала война с Ираном, которая привела к скачку мировых цен и прерыванию регулярных поставок.

Сейчас за несколько месяцев до начала отопительного сезона европейские ПХГ заполнены лишь примерно на 57%, что является самым низким показателем для данного периода за всю историю наблюдений с 2009 года.

Динамика импорта СПГ в Европу падает с апреля, ведь около пятой части мировых объемов газа оказались под угрозой из-за боевых действий, а остальные свободные танкеры активно перехватывают азиатские покупатели.

Позиция Еврокомиссии

Несмотря на сложности, в исполнительном органе блока заверяют наличие значительных резервных мощностей для приема СПГ зимой. Это позволит гибко совмещать импорт с использованием накопленных ресурсов.

По данным июльского отчета Координационной группы ЕС по газам, немедленных угроз для безопасности поставок нет. В Еврокомиссии подчеркивают, что достижение уровня заполненности хранилищ на 80% полностью технически достижимо и достаточно для прохождения зимы.

В то же время аналитики предостерегают, что из-за жесткой конкуренции за грузы с Азией Европе придется платить за зимний газ гораздо больше

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Источник
delo.ua logodelo
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