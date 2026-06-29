Сербия в марте 2027 года вернет обязательную военную службу.

В марте 2027 года Сербия вернет обязательную военную службу. Об этом 28 июня заявил президент страны Александр Вучич на показе образцов вооружения и военной техники на аэродроме Батайница под Белградом.

«Наша армия становится все сильнее. А еще сильнее мы станем, когда начнется [обязательная] военная служба. Это дополнительно укрепит наши оборонные возможности», — заявил Вучич, цитирует nin.rs

Служба продлится 75 дней и будет обязательной для мужчин младше 30 лет. Глава государства отметил, что перед этим необходимо завершить бюрократические процедуры: для возвращения обязательного призыва соответствующий закон должен принять парламент страны.

«Сначала нужно пройти бюрократические процедуры, а в марте перейдем к короткому сроку службы. Думаю, это пойдет на пользу всем мужчинам и многим девушкам: даст больше ответственности и серьезности, поможет иначе взглянуть на жизнь», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможной реакции соседних стран на демонстрацию вооружений, сербский лидер подчеркнул, что республика следит за обстановкой, но готовится только к защите своей территории.

«Мы не беспокоимся ни о ком другом — следим, наблюдаем. Всегда готовимся только защищать свою страну — и ничего сверх этого. Будем становиться все сильнее. Понравится ли это всем? Нет — и хорошо. Меня интересует лишь то, чего хотят граждане Сербии. Они хотят чувствовать себя в безопасности», — добавил он.

Сербская армия перешла на профессиональную основу 1 января 2011 года, когда вступило в силу решение парламента о приостановке призыва.

О возвращении призыва глава государства объявил на следующий день после заявления о скорой отставке с президентского поста. Выступая 27 июня на митинге сторонников в Белграде, он сообщил, что останется на посту «всего еще несколько недель», после чего в республике должны пройти досрочные президентские и парламентские выборы.

«Я буду президентом всего еще несколько недель, а затем уйду в отставку. Ничто не длится вечно, и, слава Богу, что это так», — заявил Вучич.