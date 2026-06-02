2 Июня 2026, 20:58
Вучич выиграл суд против Spiegel из-за статьи о «человеческом сафари»

Земельный суд в Гамбурге запретил Der Spiegel распространять обвинения, связывающие президента Сербии с «человеческим сафари» — участием в снайперских обстрелах мирных жителей — в осажденном Сараево в 1990-х годах.

Ранее Вучич подал в суд на журнал из-за статьи от 17 марта под заголовком «Богатые европейцы, которые ездили в Сараево, чтобы охотиться на людей»: в ней утверждалось, что Вучич был добровольцем на Боснийской войне и контактировал там с предполагаемыми «охотниками за людьми», передает berliner-zeitung.de

В постановлении суда говорится, что репортажи Spiegel не соответствуют требованиям «допустимого освещения событий на основе подозрений»: Вучичу не были должным образом разъяснены обвинения и доказательная база до публикации, которая в целом носила «несбалансированный характер».

Советник президента Сербии по связям со СМИ Сузана Васильевич заявила Berliner Zeitung, что Вучич «твердо намерен провести всестороннее судебное расследование всех возможных военных преступлений и других серьезных правонарушений» в Сербии.

«Именно поэтому крайне важно, чтобы такие серьезные обвинения не распространялись на основе необоснованных подозрений», — добавила она.

Феномен «человеческого сафари» получил известность в 2022 году — после премьеры словацкого документального фильма «Сараевское сафари». По данным ряда свидетелей, в ходе осады города в период с 1992 по 1996 год во время Боснийской войны якобы возникла особая форма военного туризма — иностранцы платили за возможность стрелять по мирным жителям со снайперских позиций, занимаемых армией Республики Сербской.

