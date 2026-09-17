СБУ заявила о поражении военных самолетов в Ростове-на-Дону.

Служба безопасности Украины заявила, что поразила дальнобойными дронами три военных самолета и три вертолета на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Информацию подтвердили Генштаб ВСУ и Владимир Зеленский.

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины (СБУ) поразили военно-транспортный самолет Ан-12, два самолета аналогичного класса Ан-26 и три вертолета на военном аэродроме "Ростов-Центральный" в Ростове-на-Дону. Об этом утром в четверг, 17 сентября, сообщила сама украинская. "На стоянке самолетов и вертолетов возник масштабный пожар с вторичной детонацией", - говорится в сообщении СБУ, пишет dw.com

Мониторинговый Telegram-канал ASTRA ранее также сообщал, что на аэродроме "Ростов-Центральный" произошел пожар - причем, вероятно, на том участке, где расположена стоянка военных самолетов и вертолетов. Канал опубликовал несколько фотографий и видео очевидцев с дымом, поднимающимся над этим военным аэродромом. О крупном пожаре на нем сообщал и канал Exilenova+.

Генштаб ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили поражение самолетов и вертолетов на аэродроме в Ростове-на-Дону - как и очередной удар по Ярославскому НПЗ, о котором СБУ также отчиталось. Зеленский при этом добавил, что "есть хорошие результаты и в Черном море", однако не привел каких-либо подробностей.

Удары украинских дронов по военным самолетам и кораблям РФ

Это далеко не первая подобная операция СБУ за последние месяцы. Так, 28 августа украинская спецслужба сообщила о поражении на военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области стратегического бомбардировщика Ту-95МС. А 17 июля СБУ, по собственным данным, нанесла критичные повреждения другому Ту-95МС, полностью разрушив его хвостовую часть.

Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ сообщали о проведенной в ночь на 15 мая серии успешных ударов по российской авиации, средствам ПВО и местам размещения личного состава ВС РФ. В том числе, по утверждению украинской стороны, были поражены самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир" и вертолет Ка-27 в городе Ейск Краснодарского края.

В Новороссийске, по заявлению СБУ, 13 августа подверглись удару четыре военных корабля РФ, включая два носителя ракет "Калибр". В июле было поражено 76 российских судов, включая десятки нефтетанкеров, заявлял командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.