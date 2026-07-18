Зеленский: Украина откроет архивы СБУ и разведки, касающиеся событий на Волыни.

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новых решений в отношениях с Польшей, в частности по историческим вопросам, открытию архивов и проведению поисковых и эксгумационных работ на Волыни.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет eurointegration.com.ua

В пятницу, 17 июля, Зеленский провел совещание по вопросам украинской политики в отношении Польши.

"Приоритеты очевидны: всем в Европе нужны добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения, основанные на уважении", – отметил он.

По его словам, в ходе совещания участники договорились сделать несколько ключевых шагов.

Во-первых, как отметил Зеленский, будут приняты решения в дипломатической сфере. Во-вторых: будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины, касающиеся трагических событий ХХ века на Волыни. В-третьих: будут приняты решения о выдаче дополнительного значительного количества разрешений на поисково-эксгумационные работы.

Также участники обсудили возможные форматы для расширения межобщественного диалога между Украиной и Польшей. Кроме того, Зеленский сообщил о договоренности с Александром Алферовым, руководителем Украинского института национальной памяти, о расширении возможностей института.

"Александр подготовит и представит системные предложения, и я прошу соответствующих правительственных чиновников и профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотреть возможность увеличения финансового и иного обеспечения Украинского института национальной памяти. Для достойного представления украинских интересов нужны и соответствующие возможности", – добавил украинский президент.

В тот же день МИД Украины сообщил, что принял к сведению принятие Сеймом Польши очередной резолюции по случаю годовщины трагических событий на Волыни 1943–1944 годов.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в своей речи на Волыни ко Дню памяти жертв Волынской трагедии говорил о важности примирения и недопустимости "спирали ненависти".