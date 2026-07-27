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rtvi.com logortvi
27 Июля 2026, 09:24
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Румыния вызвала посла России в МИД после третьего сбитого дрона за двое суток

Румынский МИД вызвал посла России Владимира Липаева после того, как над территорией страны менее чем за 48 часов уничтожили три беспилотника. Об этом в X сообщила глава ведомства Оана Цою.

Румыния вызвала посла России в МИД после третьего сбитого дрона за двое суток.
Румыния вызвала посла России в МИД после третьего сбитого дрона за двое суток.

«В связи с этими повторяющимися нарушениями посол Российской Федерации вызван в министерство иностранных дел Румынии», — написала она, сообщает rtvi.com

Первый аппарат сбили утром 24 июля у населенного пункта Падина в уезде Бузэу — для Румынии это был первый подобный случай. Второй уничтожили утром 25 июля у границы с Украиной, третий — в воскресенье в 10:13 в 12 км северо-восточнее Сулины, над территориальными водами, следует из релизов Минобороны Румынии. Во всех трех случаях цели поражали истребители F-16.

Основанием для дипломатического протеста станут результаты расследований. Генпрокуратура Румынии по итогам экспертизы отнесла сбитый 24 июля дрон к типу тех беспилотников, который, по утверждению Бухареста, применяет Россия. Разбирательства по двум другим эпизодам продолжаются, обломки этих БПЛА к моменту заявлений найдены не были.

Источник
rtvi.com logortvi
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