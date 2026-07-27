Румыния выслала российского дипломата после инцидентов с дронами.

Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что вызвало сегодня посла Владимира Липаева, ему вручили официальную ноту с требованием, чтобы один из российских дипломатов покинул страну в течение пяти дней.

Решение приняли после того, как в воздушном пространстве Румынии за три дня сбили три дрона.

Ответственность за эти инциденты, как заявили румынские власти, полностью лежит на России. Послу сегодня показали фрагменты одного из сбитых беспилотников. Расследование показало, что это дроны типа "Шахед" российского производства. Они, как заявлял президент Румынии Никушор Дан, одновременно нарушили воздушное пространство Евросоюза и НАТО. Чтобы сбить беспилотники, в небо поднимали истребители и потратили на это более 1,5 млн долларов.

На протяжении трех ночей подряд в воздушное пространство Румынии залетали беспилотники. Они были сбиты румынскими истребителями F-16. Обошлось без пострадавших и разрушений.