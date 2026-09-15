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tv8.md logotv8
15 Сентября 2026, 10:11
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Президент Румынии больше не исключает сценария досрочных выборов в стране

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что страна должна получить кандидата, выдвинутого на должность премьер-министра, до 23 сентября — до участия президента в Генеральной ассамблее ООН

Президент Румынии больше не исключает сценария досрочных выборов в стране.
Президент Румынии больше не исключает сценария досрочных выборов в стране.

В то же время глава соседнего государства заявил, что досрочные парламентские выборы больше нельзя исключать, сообщает tv8.md

В интервью Euronews, данном во время саммита в Финляндии, президент Румынии Никушор Дан заявил, что политическую неопределённость больше нельзя затягивать: «Мы больше не можем ждать, последует выдвижение, а дальше посмотрим, что произойдёт после выдвижения».

На этой неделе состоятся консультации с парламентариями, после чего кандидатура будет выдвинута в пользу того претендента, у которого больше всего шансов собрать парламентское большинство.

«Выдвижение будет в пользу варианта, у которого больше всего шансов собрать большинство», — объяснил Дан.

Никушор Дан добавил, что после возобновления работы парламента ожидал большего диалога между политическими партиями.

«Я наизусть знаю количество парламентариев, которые есть у партий или сформировавшихся групп, и все возможные варианты для получения 233 голосов. Не хочу дальше говорить о том, что наиболее вероятно при нынешней конфигурации», — заявил президент.

Одновременно Никушор Дан впервые заявил, что больше не исключает сценарий досрочных выборов, хотя и подчеркнул, что не хотел бы его развития.

«Люди уже устали от неопределённости, от ссор между партиями, но досрочные выборы не означают, что через неделю у нас будет правительство. Это означает избирательный календарь, который продлится немного после Нового года или немного до него, это означает ещё большую концентрацию нападок между партиями и ухудшение или стагнацию с экономической точки зрения, поэтому я этого не хочу. Но мы больше не можем говорить, что исключаем досрочные выборы», — заявил Никушор Дан.

Напомним, Румынией уже более четырёх месяцев управляет временное правительство после того, как кабинет Илие Боложана был отправлен в отставку вотумом недоверия 5 мая.

С тех пор две попытки выдвинуть премьер-министра завершились неудачей: Евгений Томак отказался от мандата до голосования, а правительство, предложенное Адрианом Вештей, не получило в парламенте необходимых 233 голосов.

Переговоры между партиями о формировании нового большинства по-прежнему заблокированы.

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Источник
tv8.md logotv8
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