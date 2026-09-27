theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
27 Сентября 2026, 09:37
2 642
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Румыния сообщила о нарушении воздушного пространства, была задействована авиация

Ночью 26 сентября неизвестная цель нарушила воздушное пространство Румынии, в воздух были подняты истребители союзников.

Румыния сообщила о нарушении воздушного пространства, была задействована авиация.
Румыния сообщила о нарушении воздушного пространства, была задействована авиация.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии в X, передает eurointegration.com.ua

Как отмечается, система радиолокационного наблюдения Минобороны обнаружила воздушную цель, которая двигалась в районе поселка Килия-Веке вблизи речной границы с Украиной.

Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о введении мер оповещения населения на севере уезда Тулча. В 23:32 было отправлено сообщение RO-Alert.

Два самолета F-18 Воздушно-космических сил Испании, находящихся на боевом дежурстве в составе Усиленной воздушной полиции, и вертолет IAR-330 SOCAT ВВС Румынии поднялись в воздух для мониторинга ситуации.

Цель в течение нескольких минут находилась в воздушном пространстве страны, пролетая по траектории, почти параллельной рукаву реки Килия. Радиолокационный сигнал от объекта исчез в районе Пардины.

Воздушная тревога была отменена в 00:48.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте